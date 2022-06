Razer Barracuda: presentata la nuova gamma di cuffie per il gaming

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia le nuove Barracuda e

Barracuda Pro, oltre a un aggiornamento delle Barracuda X. La nuova famiglia di cuffie gaming street- style è dotata di tecnologie all’avanguardia per offrire un suono purissimo sia a casa che in giro.

Le Barracuda Pro offrono un’esperienza audio continua in qualsiasi ambiente, ideale per le sessioni di gioco più intense che richiedono la massima concentrazione, ma anche per chi desidera ascoltare la propria musica all’aperto, eliminando qualsiasi distrazione dal mondo esterno. Con la modalità Razer SmartSwitch Dual Wireless, è possibile collegare le Barracuda Pro a due dispositivi contemporaneamente. Quando si gioca sul PC ciò consente di rispondere tramite le cuffie a una chiamata sul telefono senza dover disaccoppiare e accoppiare i device. Dare ordini durante il gioco o chiacchierare con parenti e amici al telefono, le Barracuda Pro offrono una comunicazione cristallina grazie ai due microfoni con cancellazione del rumore integrata con beamforming, messi a punto per ottenere il massimo della ricezione vocale.

Le nuove Razer Barracuda dotate di connettività Razer SmartSwitch Dual Wireless e di un microfono con cancellazione del rumore integrata con beamforming, per offrire cuffie versatili e senza fili, compatibili con più dispositivi e con un utilizzo fino a 40 ore con una singola carica della batteria. Per i dispositivi tradizionali, supportano anche ingressi analogici da 3,5 mm. A completare le novità ci sono le rinnovate Barracuda X. È stato aggiunto il supporto Bluetooth grazie all’inclusione di Razer SmartSwitch Dual Wireless, mentre la durata della batteria è stata più che raddoppiata e ora offre fino a 50 ore di utilizzo con una singola carica. Barracuda Pro, Barracuda e Barracuda X consentono di godere musica e giochi mentre si è collegati a più dispositivi contemporaneamente, la nuova gamma Razer Barracuda è il compagno perfetto per tutti coloro che desiderano portare con sé il proprio suono ovunque vadano. Per maggiori informazioni visitare qui.