Rockstar Games potrebbe avere un annuncio imminente da fare

Come da titolo, Rockstar Games potrebbe avere un annuncio imminente nascosto nella manica.Ad affermalo è Chris Klippel di Rockstar Mag parlando, per l’appunto di una rivelazione importante che potrebbe arrivare anche in tempi piuttosto brevi. Come ogni rumors è sempre necessario prendere questo tipo di notizie con le pinze, non c’è stata alcuna conferma da parte della casa sviluppatrice la quale ha, inoltre, taciuto i suoi piani per quanto riguarda gli eventi estivi ormai imminenti. Ecco quanto dichiarato tramite Twitter:

Ovviamente si sta preparando un annuncio. Non so ancora quando, né di cosa si tratterà, ma sarebbe “un nuovo progetto”. Può accadere in tempi relativamente brevi



Ammettendo che la dichiarazione appena riportata si rivelasse poi veritiera, ci sarebbero vari annunci che la Rockstar Games potrebbe fare; lo studio ha un bel pò di franchise che potrebbe ” portare avanti” , incluso un già di suo chiacchierato reveal di Grand Theft Auto 6 , oppure su un potenziale sequel di Bully. Per quanto riguarda quest’ultimo, a onor del vero, qualche tempo fa l’insider del settore Tom Henderson si rivolse a Twitter rilasciando quanto segue:

Sono ancora convinto che sta succedendo qualcosa con la serie Bully

Senza contare che Kippel aveva precedentemente annunciato che Red Dead Redemption 2 potrebbe arrivare su console di nuova generazione o che fosse in cantiere un progetto per un remake di Red Dead Redemption, a conferma di ciò ci sono i rapporti di Take-Two, i quali rivelano diversi remake che dovrebbero uscire entro il 2025.

Come già accennato in precedenza, queste non sono dichiarazioni ufficiali e vanno sempre prese con le pinze, non ci resta dunque che aspettare la smentita o la conferma da parte della casa sviluppatrice.