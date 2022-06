Destiny 2: aggiornamento 4.1.0.1 disponibile

L’aggiornamento rapido di Destiny 2( Bungie) , 4.1.0.1, è disponibile; risolve una serie di bug per il nuovo dungeon ed introduce anche nuovi incontri e PvP. L’aggiornamento arriva subito dopo il lancio del nuovo dungeon di Destiny 2: The Witch Queen e l’hotfix ha lo scopo di risolvere, nello specifico, i bug riscontrati nel dungeon Duality( gli incontri La stretta dell’avarizia e il voto del discepolo).Ecco, di seguito, il registro completo delle modifiche:

Dungeon e incursioni

Dualità:

Risolto un problema per cui i giocatori si generavano in una posizione indesiderabile dopo essersi uniti alla squadra esistente.

Gli alfieri ora si generano dove previsto.

Lo spamming della campanella non dovrebbe più impedirne il funzionamento.

Risolti numerosi problemi di texture e ambiente.

Presa d’avarizia:

Risolto un problema per cui i giocatori non potevano avanzare nell’incontro.

Voto del Discepolo:

Risolto un problema per cui l’anteprima delle armi nel negozio del venditore mostrava gli shader segnaposto.

Gameplay e investimenti

Armi

I giocatori avranno meno probabilità di spawnare nei pool Witherhoard della squadra avversaria in PvP.

Bump in the Night Rocket Launcher ora ha un indicatore di tracciamento nel mirino quando viene utilizzato con il vantaggio Tracking Module.

Risolti diversi cannoni portatili che avevano mirini mancanti tra cui The Steady Hand e True Prophecy.

Taglie e inseguimenti

Risolto un problema per cui le sfide stagionali non monitoravano correttamente i progressi delle missioni stagionali tra personaggi diversi in alcune circostanze.

Piattaforme e Sistemi

Risolto un problema per cui i giocatori su piattaforme Xbox a volte potevano vedere solo inviti limitati e azioni di partecipazione nell’elenco durante la visualizzazione degli amici della rete Xbox.

Per quanto riguarda il gameplay, è importante specificare che l’hoftix va ad equilibrare un pò il PvP rendendo così i giocatori meno propensi a spawnare nei pool Witherhoard della loro squadra avversaria in PvP; inoltre, nel caso in cui fosse stato equipaggiato il vantaggio Modulo di localizzazione, il lanciarazzi Bump in the Night avrà anche un indicatore di tracciamento nel mirino.

Questo è quanto apporta di nuovo il nuovo aggiornamento, nel frattempo nel frattempo nell’articolo linkato qui, vi ricordiamo quando tornerà lo stendardo di ferro.