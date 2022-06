State of Play: ampio pre-show e commento live sul nostro canale Twitch

Questa notte (tra il 2 giugno e il 3 giugno) Sony Interactive Entertainment terrà il suo State of Play dedicato agli annunci e novità dei partner di terze parti e ai primi giochi in sviluppo per PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale di PlayStation 5. L’evento avrà come orario di inizio le 23:59 italiane, ma noi di GamesVillage saremo in diretta sul nostro canale Twitch con largo anticipo!

Saremo live a partire dalle ore 23:00 con il nostro ampio pre-show, dove discuteremo dei possibili annunci della serata e commenteremo la scelta di Sony di lasciare fuori dall’evento gli studi e i titoli first-party. Durante il pre-show presenzieranno i volti noti del canale Twitch e un ospite proveniente dalla nostra redazione:

Domenico De Rosa

Marco Lucio Papaleo

Alessandro Adinolfi

Mattia Sergio

Nicholas Mercurio (ospite)

Concluso il pre-show, dalle 23:55 andremo in modalità commento dello State of Play, pronti a seguire l’evento e commentare in diretta insieme ai nostri spettatori tutto ciò che verrà proposto nei 30 minuti concessi da Sony. Al commento troverete Domenico De Rosa e Mattia Sergio, che finita la presentazione vi faranno ancora compagnia per qualche minuto con un piccolo post-show. Non sappiamo quali sono i piani dell’azienda, ma secondo una nostra supposizione tra gli annunci potrebbe esserci anche Silent Hill 2 Remake!

Ovviamente, vi aspettiamo in tanti in chat e speriamo che ci facciate compagnia per tutta la diretta. Inoltre, durante il pre-show i vostri commenti verranno mostrati su schermo e dunque, vi invitiamo ad intervenire tramite la chat del canale!