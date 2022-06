Fable: producer senior chiarisce le voci sul ridimensionamento

Nelle scorse ore Gaz Lehri, co-conduttore XNC podcast, aveva dichiarato che Fable sarebbe stato sottoposto ad un ridimensionamento( trovate la notizia qui) per una serie di problemi riscontrati con il motore grafico Forzatech engine; tali voci vengono ora chiarite via Twitter dal produce senior di Playground Games, Amie Loake. Ecco quanto dichiarato:

Volevo chiarire qualcosa sullo scopo; è una parte normale, necessaria e salutare dello sviluppo del gioco. Posso garantire che ogni singolo gioco AAA a cui hai giocato sarà sottoposto a scopi regolari durante lo sviluppo.L’intenzione è assicurarsi che la squadra sia concentrata su una visione chiara e possa farcela nel tempo che ha senza uccidersi. I giochi che non sono stati inquadrati correttamente hanno spesso ritardi e crunch.



Dunque, secondo quanto dichiarato, l’iter sembrerebbe nella norma in quanto quando è in atto uno sviluppo ad itinere di un progetto di tale portata come un tripla A, è ovvio che si debba, man mano, inquadrare sempre di più il prodotto che si plasma nel corso del tempo sotto la supervisione del team di sviluppo, e prendere la giusta direzione al fine di renderlo un prodotto praticamente perfetto. Tutto ciò con il duplice scopo di assicurare sia un’esperienza di gioco magistrale al fruitore, ma anche un ambiente di lavoro sano in cui è possibile lavorare sfruttando al massimo le risorse in proprio possesso senza però stressare il team con un’ idea ” impossibile” da realizzare nel concreto.

Il boss di Xbox, Phil Spencer, si dichiarava entusiasta del progetto e non vedeva l’ora di mostrarlo, dunque è piuttosto facile ipotizzare che sarà possibile vedere qualcosa durante l’Xbox e Bethesda Games Showcase il prossimo 12 giugno. Per saperne di più su una possibile finestra di lancio ( in passato era stato affermato che Fable non avrebbe visto la luce prima del 2023) bisognerà attendere dichiarazioni ufficiali magari, come affermato poco fa, proprio durante l’imminente evento che avrà luogo nei prossimi giorni.