Tekken 7 vende oltre 9 milioni di unità, la serie oltre 53 milioni

Tekken 7 di Bandai Namco ha raggiunto un nuovo traguardo nelle vendite. Di recente ha superato i nove milioni di copie vendute con le vendite totali della serie che hanno superato i 53 milioni di unità, secondo il regista della serie Katsuhiro Harada. Ad aprile 2021 il titolo ha venduto oltre sette milioni di copie.

Rilasciato per la prima volta nell’ottobre 2015 per le sale giochi prima di arrivare su PS4, Xbox One e PC a giugno 2017, Tekken 7 offre diverse nuove meccaniche come Rage Art, Power Crush e Screw Hits. È stato lanciato con 36 personaggi, incluso Akuma di Street Fighter , e molti altri sono stati aggiunti tramite DLC nel corso degli anni. L’elenco attuale è di 54 caratteri. Tekken 7 ha recentemente collaborato con Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Questo aggiunge diversi costumi dei personaggi di Tekken 7 a quest’ultimo insieme a tracce di BGM, un’interfaccia di battaglia e altro ancora. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina ufficiale di Steam:

Scoprite l’epica conclusione della lunga faida della famiglia Mishima e le ragioni che si celano dietro ogni episodio della loro storia. Amore, vendetta, orgoglio. Ognuno ha una ragione per combattere. I valori sono ciò che ci danno una ragione di vivere e ci rendono umani, indipendentemente dalle nostre debolezze o punti di forza. Non ci sono motivazioni sbagliate, solo la strada che decidiamo di percorrere.

Grazie all’Unreal Engine 4, la celebre serie di combattimento ritorna per un altro round. Con la giocabilità e il sistema di battaglie 3D intatti, Tekken 7 porta la serie al livello successivo grazie a grafica fotorealistica e alle caratteristiche e meccaniche di combattimento innovative. Il titolo riporta la grinta, la competitività e lo spettacolo delle sue radici arcade per fornire l’esperienza di combattimento definitiva.

Tekken 7 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.