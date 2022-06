Apple Arcade: ecco i giochi di giugno

Konami e Office Arcade si uniscono ai contenuti di Apple Arcade per il mese di giugno, la già polposa lista che aveva visto in tempi recenti l’annuncio di Air Twister per il prossimo 24 giugno, si arricchisce ora con Cooking Mama: Cousine! e Frogger and the Rumbling Ruins; tutto questo nel corse del mese appena cominciato.

Il primo ad arrivare sarà Frogger Rumbling Ruins ( seguito del noto gioco Apple Arcade del 2019 Frogger in Toy Town) già disponibile a partire dal prossimo venerdì 3 giugno, l’entrata in scena del famigerato gioco di cucina Cooking Mama: Cousine! ( che non ha bisogno di presentazioni di sorta) avverrà il prossimo 17 giugno.

Sarà inoltre disponibile un nuovo titolo per gli Abbonati Arcade nella sezione Capolavori dell’App Store, Jigsaw Puzzle di MobilityWare+.

Insomma si prospetta un giugno tutt’altro che noioso per gli utenti di Apple Arcade, i titoli sono sicuramente coinvolgenti e di spessore e sicuramente ci saranno altre interessanti novità per il mese a venire.