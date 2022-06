Phantasy Star Online 2 New Genesis: ecco gli aggiornamenti di giugno

Sega ha rivelato contenuti ed eventi in arrivo su Phantasy Star Online 2: New Genesis nel mese di giugno. Iniziamo con l’ aggiornamento su larga scala Frozen Resolution che porterà la nuova area invernale denominata Kvaris l’8 giugno insieme a moltissimi contenuti, nemici, missioni, un aumento del level cap a 60, nuove abilità e molto altro. Sarete anche in grado di acquistare skin all’interno del pacchetto Kvaris. Il 15 giugno porterà nuovi nemici che appariranno nelle aree di Raijord Gorge di Kvaris e nuovi oggetti per i biglietti gratta e vinci SG, mentre il 22 giugno vedrà il rilascio di una ricerca di intercettazione di Dark Falz potenziata.

Uno degli obiettivi del gioco è creare il Phantasy Star Online 2 definitivo in cui gli elementi testati nel tempo siano mantenuti intatti, mentre il design del gioco, il gameplay e il motore grafico saranno completamente ridisegnati e rinati in tutto aspetti.

Caratteristiche

Enormi ambienti di battaglia spalancati : esplorate un mondo completamente nuovo con campi di gioco ampi ed espansivi pieni di nemici feroci che aspettano voi e la vostra squadra. Attraversate ambienti spalancati, sfrecciate e volate attraverso il paesaggio gigantesco e i cieli con nuove abilità speciali.

Modelli di personaggi migliorati : create la vostra identità con qualsiasi personaggio possiate immaginar.

Motore grafico ridisegnato : guardate il mondo come non l'avete mai visto prima.

Nuovo sistema multi-arma e abilità : combinate 2 tipi di armi per un cambio più fluido. Combattete alla velocità della luce usando una varietà di armi e tecniche.

Si connette con PSO2 : spostatevi facilmente nel gioco tra PSO2:NGS e PSO2.

: spostatevi facilmente nel gioco tra PSO2:NGS e PSO2. Multipiattaforma: i giocatori PC e Xbox One possono giocare insieme grazie al multi platform.

Phantasy Star Online 2: New Genesis è disponibile per Xbox e PC in Occidente e per PS4, PC e Nintendo Switch tramite streaming cloud in Giappone. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.