Fantafestival 2022 Prima Giornata, si aprono le porte del fantastico oggi a Roma, nel quartiere storico del Pigneto, presso il Nuovo Cinema Aquila, come abbiamo detto ieri in questa pagina. Un appuntamento davvero ghiotto per gli appassionati di fantasy, fantastico, horror e fantascienza, da sempre i nostri generi preferiti. Chi ama anche i videogiochi, infatti, sa che da queste tematiche, spesso, nascono grandi idee che vengono poi utilizzate nel medium videoludico, e viceversa. Fece ad esempio scalpore, all’epoca dei primi Resident Evil, quando il leggendario regista George Romero venne contattato da Capcom per una collaborazione, purtroppo mai andata in porto. Del resto la serie è una delle opere figlie della Saga dei Morti Viventi inaugurata nel lontano 1968 da Night of The Living Dead. Ma ecco nel dettaglio il succulento programma della giornata.

Fantafestival 2022 Prima Giornata – I cortometraggi

La giornata di Mercoledì Primo Giugno si apre, come di consueto, con la prima ondata dei cortometraggi, che sono visibili anche online, nel caso non siate di Roma, a questo LINK. Dalle ore 16.30 verranno proiettate cinque diverse opere provenienti da altrettanti paesi, di breve durata, di circa dieci minuti l’uno. Checkpoint del regista statunitense Jason Sheedy è un corto che proviene dagli Stati Uniti, prodotto nel 2021, della durata di dieci minuti esatti. Ci si sposta poi nella misteriosa Corea del Sud con Hospice diretto da Soo-young Kim nel 2021, della durata di undici minuti. Segue poi

una interessante opera italiana girata quest’anno, L’esorcismo dell’acqua di Giuseppe Rossi che dura tredici minuti. Il corto successivo proviene invece dalla Spagna, ed è

The Tenant diretto da Lucas Paulino e Ángel Torres nel 2021, con la durata di dieci minuti. Chiude la carrellata dei corti del Fantafestival 2022 Prima Giornata l’opera canadese, diretta nel 2021 dal regista Alfio Foti, che dura dodici minuti.

Fantafestival 2022 Prima Giornata – I film di oggi

Alle ore 17.00 in esclusiva al solo Nuovo Cinema Aquila e non visibile online, a differenza dei cortometraggi, inizierà la maratona della prima giornata del Fantafestival. Ad aprire le danze, in anteprima assoluta italiana il primo film proiettato viene dalla Polonia, e si tratta di The Day I Found a Girl in the Trash del 2021 diretto da Michał Krzywicki. La pellicola verrà mostrata al pubblico del festival col la presenza in sala del regista e dell’attrice protagonista Dagmara Brodziak. Il film racconta una storia fantascientifica, ed in particolare di sci-fi distopica, nella quale i criminali che si sono macchiati di azioni particolarmente gravi vengono privati artificialmente della propria personalità, diventando dei veri e propri automi, e si concentra poi sulla storia personale di un attivista che, mentre sta meditando sul proprio suicidio per protestare, incontra una ex criminale trasformata in automa, con la quale inizia un viaggio verso un futuro, speriamo, migliore. Alcuni punti della trama ricordano il grande capolavoro del 1982 Blade Runner, specie per il rapporto tra i due. Il commovente film è stato portato il Italia grazie alla collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma. Il secondo film della selezione ufficiale del Fantafestival proviene invece dalla Germania Ovest, ed è Madchen mit Gewalt, un classico datato 1970 diretto da Roger Fritz. La pellicola si inserisce nella retrospettiva interna “Girl’s Revenge” del Festival, che tornerà nei prossimi giorni. Il film racconta una storia cruda e molto forte, figlia del suo periodo storico, gli anni settanta, caratterizzati dalla violenza urbana e sociale. Una giovanissima ragazza incontra per caso due misteriosi uomini, che la coinvolgono in una apparentemente innocente gira fuori porta assieme a loro, dopo che la ragazza sale in macchina ed arriva con loro in una caverna da esplorare, ecco che scatta la follia, ed i due decidono di seviziarla in maniera sadica. Riuscirà la poveretta a salvarsi dai suoi rapitori? Per saperlo dovete andare al Festival alle ore 19.00. Trovate il trailer del film su YouTube a questo LINK. La proiezione è stata organizzata in collaborazione con Subkultur-Entertainment e in sala verrà proiettato un videomessaggio del regista Roger Fritz. Dopo la proiezione verrà fatto sul palco un omaggio a Michele De Angelis, direttore artistico delle edizioni passate, recentemente scomparso. Terzo film della giornata è infine Inexorable film prodotto da Koch Media in collaborazione tra Francia e Belgio, diretto nel 2021 dal regista Fabrice du Weltz. Una storia che pare uscita dalla penna del maestro del brivido Stephen King, per i temi trattati, e che racconta le vicende di uno scrittore di successo che si trasferisce insieme alla sua famiglia in una vecchia e misteriosa villa, dove però incontra Gloria, una ragazza senza passato e dagli intenti non molto chiari, che comincia ad entrare nella testa dello scrittore, minandone la sanità mentale, e facendo riaffiorare eventi oscuri del passato che, come è ovvio immaginare, era meglio restassero misteri irrisolti per sempre. Un grande debutto per il Fantasfestival 2022, che continuerà nella giornata di domani.