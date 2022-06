Bandai Namco annuncia SD Gundam G Generation ETERNAL

Durante il recentissimo Gundam Game Fest 2022, Bandai Namco ha svelato ufficialmente SD Gundam G Geration ETERNAL. Trattasi di un nuovo titolo strategico per mobile basato sul franchise Gundam, l’iconica serie di anime giapponese di Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate.

Quello che è stato dichiarato sul gioco è che sarà possibile, nel titolo, rivivere le scene emozionanti che caratterizzano l’anime e sarà possibile avanzare attraverso molteplici scenari. Il giocatore potrà ottenere navi spaziali, unità e nuovi personaggi completando missioni tramite lo sviluppo e le quest; gli sviluppatori inoltre ci tengono a precisare che, pur basandosi su un prodotto pre-esistente, sono state create delle dinamiche tutte nuove volte a stupire il giocare a creare un’esperienza di gioco indimenticabile.

Purtroppo non è stata svelata una data di rilascio ben precisa e nemmeno una finestra di lancio, tuttavia però è stato creato un sito ufficiale che permette di tenere d’occhio la situazione in tempo reale. Nel frattempo lo sapevate che Apple Arcade ha svelato i giochi in uscita a giugno?