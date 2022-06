Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: data d’uscita e dettagli nel nuovo trailer

Come promesso, The Pokemon Company ha fatto uscire un nuovo trailer per Pokemon Scarlatto e Pokémon Violetto: oltre a confermare la data di uscita, che sarà il 18 novembre, il nuovo filmato ha anche svelato alcuni nuovi dettagli sul gioco.

Per cominciare, sono stati svelati alcuni personaggi. Il professore varierà a seconda della versione che si sta giocando: la professoressa Olim sarà la vostra guida in Pokemon Scarlatto mentre il professor Turum assumerà questo ruolo in Pokemon Violetto. La vostra amica, invece, è Nemi. Questa la sua descrizione attraverso il sito uffiicale:

“La tua amica Nemi è solare e piena di energie, e adora le lotte Pokémon. È un’Allenatrice con molta esperienza e ti farà da guida nel corso della tua avventura. Ha un’abilità indiscussa nella lotta, ma sembra che abbia qualche difficoltà a lanciare le Poké Ball.”

Vengono mostrati anche diversi nuovi luoghi e i tre Pokemon iniziali, mentre un filmato in computer grafica verso la fine del trailer ci offre anche il primo sguardo alla coppia di Pokemon Leggendari per Scarletto e Violetto, che sono poi impressi nelle cover di gioco, Koraidon e Miraidon.

Sono stati confermati anche altri dettagli importanti, come l’inclusione della modalità cooperativa fino a 4 giocatori, che permetterà a un massimo di quattro giocatori di esplorare insieme il mondo del gioco e i suoi dungeon. Oltre allo scambio di Pokémon e alle lotte, in questi giochi si potrà dunque esplorare la regione insieme ai propri amici.

Il sito ufficiale del gioco fornisce anche nuovi dettagli sulla parte open-world. Oltre a essere un ambiente completamente privo di interruzioni, il mondo consentirà ai giocatori di affrontare tutti i contenuti del gioco nell’ordine che preferiscono, senza un ordine narrativo prestabilito che li imponga. Si legge infatti:

“Potrai tuffarti in un nuovo tipo di avventura all’interno di un mondo da esplorare liberamente, senza l’obbligo di seguire un ordine preciso dettato dalla storia. Oltre al viaggio che intraprenderai per affinare le tue abilità nell’allenamento dei Pokémon, ti aspettano anche molte altre scoperte e storie nuove. Incontra persone e Pokémon di ogni tipo e vivi la tua avventura nel mondo dei Pokémon nel modo che preferisci.”

Pokémon Scarlatto e Pokémon Viola usciranno dunque su Nintendo Switch il 18 novembre, ed è possibile pre-ordinare il gioco nello store online Nintendo. Sotto potete vedere il nuovo trailer.