God of War riceve il supporto all’FSR 2.0 su PC

God of War su PC è stato aggiornato con la patch 1.0.12. L’aggiornamento apporta una singola correzione, ma soprattutto una nuova caratteristica al gioco: il supporto per la FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0. La nuova impostazione per la FidelityFX Super Resolution 2.0 si trova nelle opzioni di scala della risoluzione di God of War nel menu delle impostazioni del display.

FSR è essenzialmente la versione di AMD della famosa tecnologia DLSS di NVIDIA. FSR utilizza l’apprendimento automatico per contribuire ad aumentare il frame rate nei giochi supportati, mantenendo alta la risoluzione del gioco.

Mentre la versione per PC del titolo continua a ricevere aggiornamenti, la versione per PS4 potrebbe essere in cima alla lista dei giochi gratuiti del PlayStation Plus di giugno. Secondo una fonte nota per aver rivelato con precisione le lineup di PS Plus in passato, la lineup di PS Plus Essential di giugno 2022 sarà composta da God of War, Nickelodeon All-Star Brawl e Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

Il sequel del titolo d’azione e avventura del 2018, God of War Ragnarok, è attualmente in lavorazione. È interessante notare che i recenti sviluppi suggeriscono che l’uscita è prevista per il 2022.