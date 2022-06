Prison Architect: annunciata l’espansione Gangs

Paradox Interactive e Double Eleven hanno annunciato Gangs, la settima espansione di Prison Architect. Questo update aggiunge la guerra tra bande, e un ulteriore livello di caos per la vostra prigione. Portate ordine nel vostro istituto di pena e gestite il Punto d’ebollizione, riformando i membri delle bande e proteggendo i detenuti e il personale. Gangs uscirà presto su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch (data precisa non annunciata). Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche di Gangs:

Incontra la banda: Le bande si formano e crescono grazie all’arrivo dei membri tramite l’assunzione o il reclutamento. Ogni banda ha la propria personalità e i propri tratti, e sarà naturalmente attratta dal reclutamento di prigionieri con gli stessi attributi specifici.

Punto di ebollizione: Ora è possibile misurare la “temperatura” dei detenuti e della prigione. Man mano che le bande crescono e iniziano a esercitare la loro forza, la “temperatura di pericolo” della vostra prigione aumenterà. Grazie all’interfaccia utente “Punto di ebollizione”, avrete una panoramica dettagliata di ciò che sta influenzando la vita dei vostri detenuti, consentendovi di agire rapidamente, di mantenerli felici e di prevenire rivolte incontenibili.

Riforma e rilascia: I membri delle gang possono ora lasciare la loro banda, aiutateli a disintossicarsi iscrivendoli al Programma di riabilitazione delle gang e rimuovendo i loro tatuaggi.

Nuove stanze: Usate la Sala di rimozione dei tatuaggi per rimuovere i tatuaggi delle bande, oppure fate allenare i membri delle bande nella Sala del Fight Club, per trasformare la loro energia distruttiva in combattimenti in un ambiente controllato.

Guardie corrotte: Le bande possono costringere le guardie a contrabbandare merci o ad accettare tangenti. È possibile controllare le guardie durante il processo di assunzione (Burocrazia) e reclutare informatori per identificare le guardie corrotte.

Insieme all’espansione Gangs viene lanciato Kite, un aggiornamento GRATUITO disponibile per tutti i giocatori. Questo update apporta una serie di miglioramenti a Prison Architect, tra cui più guardiani, più cani da guardia, un mutatore di dimensioni delle stanze ed altro ancora. Kite introduce anche le opzioni di capacità della prigione, consentendo ai giocatori di riempire livelli specifici della struttura. L’aggiornamento apporta anche diversi miglioramenti ai menu e alle meccaniche di gioco.

Qui sotto potete vedere il trailer, ricordandovi che uno dei precedenti aggiornamenti era Perfect Storm.