Nintendo Switch sarà presente al Food Court The Square By Chef in Camicia

Nella settimana del Fuorisalone 2022, Nintendo offrirà momenti di svago e la possibilità di divertirsi in compagnia con i videogiochi più in voga del momento ai visitatori dell’attesissimo evento all’insegna del design che animerà Milano per un’intera settimana. Dal 6 al 12 giugno, infatti, la casa di Kyoto sarà presente nel Food Court The Square by Chef in Camicia di Via Valenza, 2 a Milano, punto di ritrovo per tutti gli appassionati di cibo che vogliono concedersi una pausa di relax e intrattenimento durante i giorni della Milano Design Week, con un Wood Box brandizzato al cui interno sarà possibile giocare con Nintendo Switch, la console ibrida targata Nintendo che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile che permette ai giocatori di godersi un’esperienza da console casalinga completa quando, dove e con chi vogliono. Ogni giorno, a partire dalle ore 11:00 e fino a mezzanotte, ci si potrà divertire con il nuovissimo Nintendo Switch Sports, erede dell’iconico Wii Sports che permette di giocare a sei differenti sport utilizzando i movimenti di braccia e gambe, e fino al 9 giugno con Ring Fit Adventure, un’epica avventura che combina gioco e fitness. Dal 10 giugno sarà invece possibile mettere le mani, nel giorno stesso della sua uscita ufficiale, sull’attesissimo Mario Strikers: Battle League Football.

Nintendo porta l’entertainment nel Food Court The Square by Chef in Camicia, primo e unico spazio cittadino dedicato allo street food e al divertimento, con videogiochi in grado di far muovere attivamente il giocatore ed esperienze multiplayer perfette per giocare in compagnia. A partire da Nintendo Switch Sports, una collezione di giochi sportivi divertenti, intuitivi e adatti proprio a tutti, a prescindere dall’età o dal livello di abilità con i videogame, che rievoca i vecchi fasti di Wii Sports aggiungendo al contempo interessanti novità. Ad attendere i giocatori ci sono sei sport, tra cui tre new entry assolute per la serie – Pallavolo, Badminton e Calcio – e tre grandi ritorni – Bowling, Chanbara e Tennis – tutti giocabili con i controller Joy-Con per riprodurre nel gioco i movimenti eseguiti nel mondo reale. Non solamente quelli delle braccia, ma anche delle gambe: per la prima volta, sarà infatti possibile collegare la fascia per la gamba a un controller Joy-Con per calciare il pallone nella modalità Rigori del Calcio.

Ci sarà poi Ring Fit Adventure, un exergame innovativo che consente di allenarsi facilmente nella comodità di casa grazie alla versatilità della console Nintendo Switch. Perfetto per la remise en forme in vista dell’estate, è un titolo adatto a qualsiasi livello di allenamento e un’ottima alternativa per mantenersi in forma in maniera efficace e divertente. Ring Fit Adventure è in grado di offrire un allenamento completo con attività che coinvolgono tutto il corpo o, all’occorrenza, solo determinati gruppi muscolari, e sessioni più o meno durature a seconda delle necessità di ognuno: il gioco fornisce infatti un’esperienza mirata per il singolo individuo, che tiene conto di eventuali limitazioni fisiche, ma anche di miglioramenti e progressi.

Quest’ultimo, a partire dal 10 giugno, lascerà il posto a Mario Strikers: Battle League Football, attesissimo capitolo dell’acclamata serie Mario Strikers che fa il suo grande ritorno su Nintendo Switch dopo ben 15 anni. In questa nuova avventura, i giocatori potranno scoprire lo strike, uno sport 5 contro 5 simile al calcio in cui l’unica regola è fare di tutto per vincere. Sarà possibile scegliere tra un roster di dieci personaggi da tutto il Regno dei Funghi per comporre la propria squadra e lanciarsi così in sfide in cui tutto è permesso: lo strike è infatti una disciplina unica, fatta di contrasti aggressivi e devastanti tiri speciali, chiamati ipertiri, che permettono di segnare due gol invece di uno. Inoltre, il proprio team sarà altamente personalizzabile grazie alla possibilità di assegnare equipaggiamenti specifici ai personaggi, che ne modificano non solo l’aspetto, ma anche statistiche come velocità, forza e precisione dei passaggi. Mario Strikers: Battle League Football, grazie alla possibilità di includere in ogni partita fino a otto giocatori sulla stessa console, è davvero la nuova esperienza multiplayer targata Mario da non perdere su Nintendo Switch.

L’appuntamento con il divertimento targato Nintendo è a partire dal 6 giugno allo spazio RIDE MILANO di Via Valenza, 2.

.