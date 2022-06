Silt: pubblicato il trailer di lancio del simil-Limbo

Da oggi primo giugno Silt è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch: per l’occasione Fireshine Games (publisher) e Spiral Circus Games (sviluppatore), hanno fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il titolo riprende molte caratteristiche di Limbo (a partire dallo stile grafico), trasportando gli enigmi ambientali nelle profondità dell’oceano.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam:

Silt è un surreale gioco di esplorazione dell’oceano. Da solo in un abisso sottomarino, vestirai i panni di un sommozzatore che scandaglia gli abissi alla scoperta di misteri da tempo dimenticati. Impadronisciti delle creature intorno a te per risolvere enigmi e sprofondare ancor di più nell’oscurità…

La natura si è evoluta in forme bizzarre. Scopri strani organismi, rovine inesplorate e macchinari antichi nascosti sotto la superficie dell’acqua.

Sopravvivi agli incontri con giganteschi colossi sottomarini. Sfrutta il loro potere per risvegliare una forza a lungo assopita nel cuore degli abissi.

Sperimenta una grafica che prende vita. L’inquietante mondo monocromatico di Silt è frutto degli schizzi e dell’oscura fantasia dell’artista Mr Mead. Ti attende un viaggio tormentoso…

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio, ricordando che il titolo era stato mostrato anche al recente Indie World di Nintendo.