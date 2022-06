Cartoons on the Bay: partito oggi primo giugno, con anche la proiezione di Jurassic World, il dominio

Da oggi primo giugno è iniziata la la 26esima edizione del Cartoons on The Bay, festival promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com dedicato all’animazione cinematografica, televisiva e cross-mediale. Con il programma pubblico che si apre domani 2 giugno (qui potete leggere il programma completo), oggi alle 16:00 il Sott. Alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Sen. Giuseppe Moles ha inaugurato le prime mostre per la sezione professionale.

CARLOS GRANGEL Exhibit “Sketchbooks”

ARCANE Digital Exhibit “Tra Piltover e Zaun”

Stasera poi, alle 23:55, per il programma cinema, al Cineteatro Massimo – Cityplex di Pescara, ci sarà la proiezione di Jurassic World, il Dominio. Qui una breve sinossi:

Il film si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

Vi lasciamo qui sotto ad alcune foto pubblicate su Twitter sull’account ufficiale dell’evento.