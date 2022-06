Sonic Frontiers si mostra in un lungo videogameplay

Finalmente SEGA ha rilasciato un lungo gameplay di Sonic Frontiers, la cui commercializzazione dovrebbe cominciare a partire dalle prossime festività natalizie. Il titolo è un platform open-world e nel lungo filmato rilasciato si mostra finalmente sia nella grafica che nelle intriganti dinamiche di gioco.

Ciò che viene mostrato ad un primo sguardo sono le vaste distese erbose; parliamo di boschi e pianure contrastati poi dalla visione di antiche torri e ruderi in decadenza; sono inoltre presenti molti dei ” punti cardine”imprescindibili del franchise come molle, anelli e molto altro, insieme ai numerosi suoni tipici che lo hanno sempre caratterizzato. Sono presenti anche degli enigmi, questi ultimi saranno la chiave che ovviamente permetterà al protagonista di procedere lungo l’esperienza di gioco, ed il gameplay ce ne mostra un piccolo assaggio.Nello specifico, nel video rilasciato ( che troverete in fondo a questo articolo) in seguito alla risoluzione dell’enigma si ottiene un cuore il quale, molto probabile, permetterà di curare la salute. Inoltre è stato confermato che sarà possibile attuare una serie di potenziamenti.

Sonic Frontiers, come già accennato in precedenza, sarà disponibile durante le festività natalizie perXbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch. Nel frattempo, lo sapevate che oggi sono stati anche rivelati i titoli del PlayStation Plus di giugno?