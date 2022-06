Nasce la partnership tra Mkers e Dolce&Gabbana

Dolce & Gabbana stringe una partnership con Mkers, realtà leader nel settore

Esport italiano, e lancia il progetto “gooDGame”. La collaborazione consentirà a Dolce & Gabbana di costruire e consolidare il rapporto tra il marchio ed il mondo dell’Esport, avvicinandosi ad un settore nel quale Mkers è un riferimento da ormai 5 anni. Il frutto della collaborazione si concretizzerà attraverso il progetto di Gaming House Twinning, che vedrà protagonisti 4 team e le loro rispettive Gaming House, luoghi che ospitano i gamers durante le fasi d’allenamento e preparazione per le grandi competizioni.

I team coinvolti metteranno in atto un vero e proprio gemellaggio, scambiandosi reciprocamente i pro players e condividendo i differenti approcci e le proprie esperienze: uno scambio non solo di interessi ma anche di capacità. Il marchio Dolce& Gabbana sarà l’emblema di questo gemellaggio con una capsule

collection realizzata solo per gamers. L’obiettivo principale sarà quello di raccontare e mettere in luce il lavoro e le dinamiche che sono dietro il mondo Esport, creando una storia di amicizia e competizione sana tra team internazionali, resa unica ed inconfondibile grazie allo stile della casa di alta moda italiana.

Thomas De Gasperi, presidente di Mkers, ha dichirato:

La collaborazione con Dolce&Gabbana è la consacrazione di un

percorso che da cinque anni Mkers ha portato avanti, promuovendo i valori di esclusività e di stile nel settore Esports. L’operazione che abbiamo costruito è unica nel suo genere e rafforzerà il percorso di internazionalizzazione che rappresenta per noi un ulteriore step evolutivo.”

GooDGame verrà realizzato dalla casa di produzione Frame by Frame, che lavorerà insieme a Mkers e Dolce & Gabbana per documentare lo scambio di “know how” dei talenti del mondo gaming. Uno storytelling emozionale e avvincente farà da tramite per comunicare i valori di questo mondo, approfondendo il lato umano dei giocatori ed esaltando il fascino degli ambienti innovativi nei quali lavorano. Verranno quindi sviluppati 8 episodi che vedranno protagonisti i team scelti, provenienti da tutte le parti

del mondo, dal Sud America al Nord America fino all’Asia Orientale e l’Europa. Le 8 puntate della serie si presenteranno con una struttura antologica, suddivise a loro volta per macrotemi universali, in grado di coinvolgere a tutto tondo non solo gli appassionati, ma anche tutti coloro che ancora non conoscono questa realtà in piena evoluzione.