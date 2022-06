Ubisoft non farà l’evento estivo, Nintendo in dubbio?

La scaletta dell’estate videoludica (anche se siamo ancora in primavera) si sta man mano delineando e sono già tanti gli eventi in programma, nonostante l’assenza dell’E3 2022. A quanto pare però, Ubisoft ha deciso di “rompere la tradizione”, non proponendo nessun evento nel corso del mese di giugno.

Come riportato da Stephen Totilo di Axios dunque, giugno non vedrà alcun Ubisoft Forward e dunque, i giocatori dovranno ancora attendere prima di assistere alla presentazione della corposa line up custodita dal publisher di Montreal. Stando al redattore però, la società ha intenzione di tenere il suo showcase prima della fine del 2022.

Totilo ha anche parlato di Nintendo, affermando che non è ancora certo se la grande N salterà o meno il consueto Nintendo Direct dell’E3, ossia l’evento di giugno, ricordando però che il Direct del 15 giugno 2021 fu annunciato il 2 giugno dello scorso anno. Dunque, l’azienda di Kyoto è ancora in tempo per annunciare la sua presentazione di giugno!