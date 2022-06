Cartoons on the Bay: al via la 26esima edizione

Si è alzato il sipario sulla 26esima edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, diretto da Roberto Genovesi. Primi appuntamenti, questa mattina, alla presenza di oltre mille ragazzi delle scuole di Pescara che in anteprima hanno potuto assistere ad alcune proiezioni e spettacoli a loro dedicati. Ad accoglierli la Presidente del Comitato Regione dell’Abruzzo per l’Unicef, l’organizzazione non governativa da sempre al fianco dell’infanzia di tutto il mondo, la Presidente di Rai Com Teresa De Santis e l’Amministratore Delegato Rai Com Angelo Teodoli. Poi tutti in sala per la prima proiezione dal titolo “Gino il pollo: Ehi, lo sai che i bambini hanno dei diritti?”. La mattinata è proseguita con Vincenzo Lamolinara della Scuola Internazionale di Comics & Games Academy per scoprire insieme i segreti del videogioco… Per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado una sorpresa: inventare una storia radiofonica guidati da Rai Radio Kids e Armando Traverso… Per i più piccoli Cartoons on the Bay e Rai Ragazzi hanno animato lo sport con il campione ed ex pallavolista Andrea Lucchetta con la proiezione della serie Super Spikeball.