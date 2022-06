Warhammer 40000: ecco gli ultimi annunci e le novità in arrivo

Per la serie di giochi strategici di Warhammer 40000 sono stati annunciate delle importanti novità riguardo ai capitoli in sviluppo della saga e sono stati rilasciate nuove informazioni per quanto riguarda Dark Tide e Space Marine II.

Lo sviluppatore Owlcat Games ha annunciato cRPG Warhammer 40000: Rogue Trader per console e PC. Non sono state annunciate console specifiche e una data di rilascio. Al momento sappiamo solo che i Founder’s Pack per PC che garantiscono l’accesso a una prima versione del gioco sono disponibili per il pre ordine tramite il sito Web ufficiale.

Il platform run-and-gun 2D Warhammer 40000: Shootas, Blood & Teef verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam il 20 ottobre, ha annunciato lo sviluppatore Rogueside. Le versioni PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch saranno disponibili anche fisicamente.

Nacon e lo sviluppatore Neocore Games rilasceranno il gioco di ruolo d’azione Warhammer 40000: Inquisitor – Martyr per PlayStation 5 e Xbox Series nel 2022 con nuove funzionalità, hanno annunciato le società. Il titolo è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.

Focus Entertainment e lo sviluppatore Auroch Digital hanno annunciato Warhammer 40000: Boltgun, uno sparatutto in prima persona in stile retrò. Verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One , Switch e PC tramite Steam nel 2023.

Sempre L’ editore Focus Entertainment e lo sviluppatore Saber Interactive hanno pubblicato un nuovo dev diary per il gioco d’azione in terza persona Warhammer 40000: Space Marine II. Il gioco è in sviluppo per PlayStation 5 , Xbox Series e PC. Inoltre Fatshark ha rilasciato un nuovo trailer per il gioco cooperativo d’azione per quattro giocatori Darktide soprannominato Rejects Will Rise. Il titolo uscirà per Xbox Series e PC il 13 settembre.

