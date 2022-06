Pentiment: annuncio rivelazione imminente?

Antecedenti fughe di notizie avevano affermato che Josh Sawyer di Obsidian Entertainment fosse a lavoro su un nuovo gioco di ruolo investigativo chiamato Pentiment, e pare che la rivelazione del titolo possa avvenire durante gli imminenti Xbox and Bethesda Games Showcase. Ad alimentare la fuga di notizie è lo stesso regista (noto per aver diretto film del calibro di Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity ed i suoi sequel) via Twitter con un messaggio piuttosto criptico( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) ma che, comunque, non lascerebbe spazio alcuno all’immaginazione.

Ciò che sappiamo del videogioco in questione proviene da alcuni rapporti di Obsidian Entertainment dello scorso novembre, i quali appunto affermavano che la casa sviluppatrice di videogame fosse al lavoro su Pentiment con un team di una dozzina di persone guidate dal noto registra.

Tenendo presente queste informazioni e la tempistica del tweet di Sawyer, è veramente facile ipotizzare che possa essere davvero questo il titolo rivelato durante l’evento; Obsidian d’altronde è uno degli studi Xbox più impegnati con svariati prodotti ancora in lavorazione dietro le quinte: Grounded, Avowed e The Outer Worlds 2.

Ovviamente è importante sottolineare che questo è solo un rumor e, in quanto tale, va sempre preso con le pinze perché non è stato annunciato nulla di ufficiale e il tweet non è chiaro, ma d’altronde manca davvero pochissimo all’evento quindi i fan non dovranno attendere ancora per molto.Nel frattempo vi ricordiamo di seguire lo State Of Play sui nostri canali stasera.