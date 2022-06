NZXT presenta le nuove schede madri ATX N7 Z690 e N5 Z690

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, annuncia il lancio delle schede NZXT N7 Z690 e N5 Z690, ultimi modelli di scheda madre ATX basata su Intel con caratteristiche tecniche ed estetiche apprezzate dagli appassionati di assemblaggio.

Il modello N7 Z690 offre l’esperienza NZXT ai massimi livelli. La scheda include il chipset Intel più recente e supporta le CPU Alder Lake Intel di dodicesima generazione, PCIe Gen 5.0, WiFi 6E e Bluetooth V5.2, offrendo così tutto il necessario per garantire elevate prestazioni in ambito PC gaming, e non solo. La nuova scheda N5 Z690 presenta tutte le caratteristiche del modello N7 ma senza copertura in metallo, garantendo performance di pari livello a un prezzo più conveniente. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica delle funzioni:

Caratteristiche N7 Z690

CONTROLLO SMART

La scheda N7 Z690 supporta le funzionalità principali del Controller RGB e ventole NZXT, tramite il software NZXT CAM è così possibile controllare intuitivamente quattro canali di illuminazione RGB e sette canali ventola.

ASSEMBLAGGIO SEMPLIFICATO

La scheda N7 Z690 include la connettività Wi-Fi 6E e sfrutta tutte le vie PCI Express fornite da CPU e chipset. Il layout della scheda N7 agevola l’installazione, con una mascherina I/O integrata sul retro e connettori collocati in posizioni strategiche per facilitare la configurazione.

Caratteristiche N5 Z690

DESIGN MINIMALISTA

La scheda N5 presenta un circuito stampato dal design pulito, disponibile in bianco o nero. Il drive NVMe più in alto include un dissipatore di calore integrato.

CONTROLLO SMART

La scheda N5 Z690 consente, tramite il software NZXT CAM, il controllo intuitivo di quattro canali di illuminazione RGB e sei canali ventola.

Il prezzo per N7 è di € 299,99 mentre per N5 è di € 239,99. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.