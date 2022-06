Battlefield 2042: leaker anticipa l’uscita dell’aggiornamento Stagione 1

Un noto insider del settor, Tom Henderson, afferma che l’aggiornamento della Stagione 1 di Battlefield 2042 è imminente, potrebbe infatti arrivare nella prima metà di questo mese. Stiamo parlando di un aggiornamento che i fan aspettano da all’incirca sette mesi ed Henderson, via Twitter, aggiorna i fan su quanto sta accadendo con una rivelazione ben precisa e che non lascia spazio all’immaginazione. Ciò ha generato molto hype nel seguito del titolo, anche perché Henderson non ha quasi mai disatteso le speranze dei fan, le sue dichiarazioni si sono spesso rivelate veritiere.

Egli nel suo post infatti, afferma che i contenuti della nuova stagione sono sotto embargo fino all’8 giugno prossimo ed è questo che lascia presupporre che l’annuncio ufficiale possa avvenire nella prima metà del mese corrente. Sappiamo inoltre che la nuova stagione porterà una nuova mappa, un nuovo specialista, armi, veicoli e, come rivelato da DICE, saranno implementate alcune modifiche essenziali alle mappe esistenti.

Importante inoltre sottolineare che mentre DICE fornirà i nuovi contenuti per Battlefield 2042 lo studio smetterà di supportare Hazard Zone. Il titolo è al momento disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC, non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire quanto dichiarato.