Warhammer 40.000 Inquisitor – Martyr : ecco quando arriva su nextgen

Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr è un gioco di ruolo d’azione dalle tinte cupe ed incredibilmente mature che è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One ed ora finalmente arriva anche su console di nuova generazione. Ad annunciarlo sono NACON e NeocoreGames, sviluppatore ed editore, i quali affermano non solo l’uscita del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series S|X in arrivo nel corso dell’anno corrente( compresi 25 DLC ed espansioni già precedentemente rilasciate) ma anche una serie di funzionalità specifiche next gen implementate al fine di migliorare l’esperienza di gioco. Eccovele di seguito:

Supporto nativo 4k

Texture a più alta risoluzione

Motore fisico migliorato, che include un ambiente distruttibile

Modalità multigiocatore cross-gen

Utilizzo completo del controller wireless DualSense su PlayStation 5

Per quanto riguarda la nuova classe giocabile del DLC, annunciata nel corso del 2021, arriverà invece in un secondo momento sulle console di nuova generazione; ed inoltre anche la nuova classe Sororitas (una Depositaria Adepta Sororitas) implementerà nuove meccaniche di classe e tipi di oggetti nel mondo di gioco. Insomma, le novità sono davvero intriganti e probabilmente su PlayStation 5 e Xbox Series S/X le ambientazioni cupe che caratterizzano il titolo, grazie agli upgrade, risulteranno ancora più intense per un’esperienza di gioco sicuramente coinvolgente. Di seguito vi lasciamo il trailer di gioco che permette di dare uno sguardo più ampio al titolo e, nel frattempo, vi lasciamo anche il link alla nostra recensione.