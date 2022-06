Dwayne Johnson ospite al Summer Game Fest 2022 il 9 giugno

Il giornalista Geoff Keighley, tramite il suo account ufficiale su Twitter, ha annunciato la presenza della star Dwayne Johnson come ospite alla live del Summer Game Fest 2022 che si terrà il 9 di giugno. L’attore è stato invitato per presentare il suo ruolo come The Foundation nel gioco Fortnite e per parlare del film Black Adam Movie. Di seguito il comunicato:

Sono entusiasta di accogliere Dwayne Johnson (the rock) al Summer Game Fest giovedì prossimo, 9 giugno, per parlare del suo ruolo di The Foundation in Fortnite e l’imminente film Black Adam Movie.

L’evento del Summer Game Fest 2022 si svolgerà il 9 giugno alle 20:00 in punto (orario occidentale), e potrete guardarlo su YouTube, Twitch, Twitter e Facebook. Lo showcase presenterà anteprime mondiali, trailer, notizie e aggiornamenti dai migliori sviluppatori e piattaforme di giochi del mondo. All’edizione 2022 partecipano più di 30 grandi nomi di aziende tra pubblisher e sviluppatori. Tra di loro saranno presenti 2K Games, Activision, miHoYo, Square Enix, Xbox PlayStation, Capcom, Bandai Namco e molti altri ancora.

Recentemente Geoff Keighley aveva annunciato che presenterà l’evento streaming del Netflix Geek Week gaming il 10 giugno insieme a Mari Takahashi, come evento del durante del Summer Game Fest. L’evento presenterà molti nuovi titoli, sia per quanto riguarda il gaming che per anime e serie televisive, tra il 6 e il 10 giugno. Tra le novità più attese troviamo Cyberpunk Edgerunners l’anime di Studio Trigger e CD Projekt Red ispirato all’universo di Cyberpunk 2077.

Tra i vari giochi si spera soprattutto in A Plague Tale: Requiem, Cuphead: The Delicious Last Course,Oxenfree 2: Lost Signals. L’edizione 2021 ha visto il debutto nel gameplay di Elden Ring, gli annunci di Death Stranding: Director’s Cut e Tiny Tina’s Wonderland, le apparizioni di Ryan Reynolds, Jeff Goldblum e Giancarlo Esposito, oltre alle esibizioni di Weezer e Japanese Breakfast.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 1, 2022