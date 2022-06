Overwatch potrebbe non ricevere più cambi al bilanciamento

Lo scorso 26 aprile venne rilasciata per alcuni giocatori, dopo anni di paziente attesa, la prima beta PVP di Overwatch 2; dando così accesso ai fan al gameplay 5v5, ad un nuovo eroe in Sojourn e ad una manciata di kit rielaborata per gli eroi esistenti; una buona quantità di materiale è già in lavorazione per la prossima build beta, dunque molte cose saranno lasciate indietro per quanto riguarda il gioco originale.

Infatti, da quando è stato annunciato il sequel ( fatta eccezione per le skin ricolorate negli ” eventi” di Remix), il servizio live di Overwatch non ha visto notevoli cambiamenti e migliorie; questo proprio perché il team è concentrato e focalizzato sui lavori per il sequel. A spiegare cosa succede sono proprio Geoff Goodman e Josh Noh del team di Overwatch, ecco quanto dichiarato in seguito ad una domanda durante un’intervista del 1 giugno con lo staff Blizzard:

Penso che sia una domanda ragionevole chiedere se vedremo modifiche al bilanciamento di Overwatch durante il lancio di Overwatch 2, ma è “difficile” dare la priorità al gioco esistente quando “così tante risorse [sono] concentrate su Overwatch 2.Mi piacerebbe davvero fare una patch di bilanciamento per Overwatch, ma il tempismo è piuttosto complicato. Non vuoi togliere troppo alla beta.Animazione, effetti visivi, suono e sono tutti iper-focalizzati su Overwatch 2 in questo momento.

Dunque il team di sviluppo è davvero impegnato in questo momento e sta mettendo tutte le proprie risorse nello sviluppo della beta; d’altronde questo assicurerà un prodotto di qualità per gli utenti. Non ci resta che aspettare nuove informazioni; nel frattempo lo sapevate che è stato rilasciato il trailer di Orobas per Soul Hackers 2?