Total War Warhammer 3: ecco il trailer Immortal Empires

Creative Assembly ha rilasciato un teaser trailer di Total War: Warhammer 3, che anticipa l’attesissimo aggiornamento di Immortal Empires per il gioco. Sebbene manchi di una data di rilascio per l’aggiornamento, il teaser ci dà uno sguardo ad alcune delle fazioni che possiamo aspettarci di giocare una volta che la nuova modalità sarà uscita.

Immortal Empires è essenzialmente ispirato alla versione Total War: Warhammer 2 Mortal Empires. L’aggiornamento aggiungerà una nuova campagna che combina le mappe e le fazioni di tutti e tre i giochi Total War: Warhammer, offrendo ai giocatori un gran numero di fazioni tra cui scegliere, oltre a un’enorme mappa della campagna da conquistare. Una volta rilasciato l’aggiornamento, i giocatori presumibilmente dovranno possedere tutti e tre i giochi Total War: Warhammer per accedere alla nuova modalità. Immortal Empires terrà conto anche di tutte le fazioni e i leader dei DLC che i giocatori potrebbero possedere, compresi quelli dei giochi più vecchi. La versione originale presentava problemi relativi alle prestazioni e alle ottimizzazioni. Tuttavia, gli aggiornamenti successivi al rilascio hanno ridotto in larga misura questi problemi. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Recluta eroi leggendari, raduna potenti eserciti e crea un impero leggendario nell’avvincente campagna a turni. Scendi in campo e comanda le tue forze in battaglie in tempo reale ricche di dettagli e spettacoli strabilianti. Total War: WarHammer III è la conclusione catastrofica della trilogia. Raduna le tue forze ed entra nel contorto Regno del Caos. Conquisterai i tuoi Demoni… o li comanderai?