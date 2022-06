Monster Hunter Rise Sunbreak: pubblicato un nuovo gameplay con tante novità

Monster Hunter Rise: Sunbreak uscirà entro la fine di giugno, ma fino ad allora c’è ancora molto nuovo gameplay. Nuove impressioni pratiche sono state pubblicate per gentile concessione di punti vendita come Fextralife, Game Informer, IGN e Arekkz Gaming.

Tra le tante nuove funzionalità di gioco ci sono Morphed Wirebugs. Ce ne sono di due tipi, Gold e Ruby, ed entrambi rendono più facile iniziare Wyvern Riding. Anche la velocità di recupero di Wirebug Gauge è stata aumentata. Mentre il Ruby Wirebug fa sì che i Mounted Punishers infliggano più danni, il Gold Wirebug rende più probabile che i mostri colpiti dagli attacchi di Wyvern Riding lascino cadere materiali. I mostri di ritorno dai giochi precedenti includono Seregios, dove è possibile vedere il nuovo danno da Sanguinamento, Shogun Ceanataur e Astalos. È stata anche mostrata una caccia ai follower con il maestro dell’arena Arlow. Il completamento di queste cacce rafforza i legami con gli NPC, anche se resta da vedere fino a che punto. Di seguito una panoramica del gioco:

Monster Hunter Rise è un gioco di ruolo d’azione che trasporterà i giocatori nel colorato villaggio di Kamura, un nuovissimo e tranquillo luogo di montagna che attira i visitatori con la sua cultura unica e le innovative tecnologie di caccia. Dopo che i cacciatori hanno equipaggiato la loro armatura e scelto uno dei vari tipi di armi, apprendono nuovi metodi di caccia e sbloccano nuove strutture, comprese le ancient shrine ruins.

Per la prima volta in assoluto in un gioco di Monster Hunter, le azioni di grappling basate sul cavo possono essere eseguite utilizzando un wire bug in piedi oppure a mezz’aria, aggiungendo un nuovo livello di manovrabilità aerea alle strategie di caccia e agli attacchi.

Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile dal 30 giugno per Nintendo Switch e PC tramite Steam.