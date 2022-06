Fantafestival 2022 Seconda Giornata, nuovi misteri al Pigneto

Fantafestival 2022 Seconda Giornata, dopo il debutto del Festival del cinema fantastico ieri al Pigneto, zona storica di Roma, presso la location del Nuovo Cinema Aquila, ecco che la manifestazione più misteriosa d’Italia è pronta a riaprire le sue porte per farci viaggiare ai confini della realtà ed oltre. Il programma di oggi prevede la medesima formula del primo giorno, ovvero la proiezione dei primi cortometraggi in gara per il pipistrello d’argento, ed a seguire le tre pellicole cinematografiche selezionate dalla giuria del Festival. Di seguito, nel dettaglio, i contenuti della giornata.

Fantasfestival 2022 Seconda Giornata, apre le proiezioni alle ore 16.30 con i primi cortometraggi a tema fantastico provenienti da tutto il mondo. Dagli Stati Uniti arrivano i primi due, Apotheosis di Max Pearce del 2021, con durata di venti minuti, e Death Valley di Grace Sloan, dello stesso anno e della durata di undici minuti. Ci si sposta in seguito nella lontana Cina per il terzo corto, ovvero The Man Who Works Overtime di Youxue Chen, brevissimo, di soli otto intensi minuti. La quarta produzione è invece tutta italiana,e si tratta di Castigo della regista di Cristina Di Lorito, datato 2021, e con durata di diciotto minuti. Ci si sposta poi nelle fredde regioni del Canada, con un corto a tema natalizio della durata di undici minuti, ovvero The Last Christmas di Ryan Port. Chiude la visione pomeridiana dei corti un titolo proveniente dal Giappone, un mediometraggio del 2022 di ventinove minuti intitolato Moja di Kenichi Ugana. Trovate il sito ufficiale dell’evento in questa pagina.

Fantasfestival 2022 Seconda Giornata, i tre film della giornata

Alle ore 17.00 solo presso il Nuovo Cinema Aquila, e non online, verranno proiettati i tre film della giornata. Il pomeriggio si apre all’insegna di una ghiotta novità, un film che promette veramente bene, ovvero l’opera italiana del regista Francesco Picone del 2022, ovvero Dead Bride, che verrà proiettato con la presenza del regista. La trama racconta del trasferimento di Alyson e Richard nella loro nuova casa, ricevuta in eredità dal padre di lei. Una casa che racchiude, a quanto pare, un misterioso passato, e l’occasione per indagare su quest’ultimo arriva quando Richard parte per un viaggio di lavoro, lasciando campo libero ad Alyson per le indagini sui segreti nascosti. Alle ore 19.00 per la retrospettiva tematica “Amazing Journey” arriva poi dal Canada il grande classico dell’animazione Heavy Metal di Gerald Potterton, datato 1981 e prodotto da Ivan Reiman, con una speciale introduzione di Domenico Vitucci. Il film è una interessante antologia di racconti fantastici, ispirati alla rivista omonima, con un livello di sano gore anni ottanta tutto da gustare. A seguire un altro cortometraggio di provenienza ucraina, ovvero Duel, diretto nel 1986 da Mikhail Titov, della durata di dieci minuti. Chiude le proiezioni la sera alle ore ventuno un film realizzato da Koch Media, ovvero The Innocents una coproduzione tra Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Francia e Gran Bretagna, UK del 2021, diretto da Eskil Vogt. Una storia supereroistica a tema noir, sullo stile dell’indimenticabile serie televisiva britannica MISFITS, recentemente presentata al Festival di Cannes, riscuotendo un grande successo di pubblico. La trama racconta infatti di quattro teen ager come tanti altri, che scoprono all’improvviso di aver sviluppato degli speciali poteri paranormali. Questi ultimi, però, scatenano impulsi autodistruttivi all’interno del gruppo, minandone pericolosamente gli equilibri interni.