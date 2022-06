Piofiore: data di uscita dell’episodio 1926

L’editore Aksys Games ha recentemente annunciato la data di uscita in occidente della visual novel Piofiore. Quest’ultima arriverà il 22 settembre dell’anno corrente per Nintendo Switch, le primissime copie del gioco comprenderanno sei carte collezionabili a colori con i personaggi principali.

Sarà disponibile anche un’edizione limitata che includerà un libro d’arte a colori di 68 pagine, sette adesivi in ​​vinile con grafica chibi da due pollici, una spilla di metallo da un pollice e un poster 16×22; come se non bastasse gli utenti che ordinano tramite Aksys Online Store riceveranno anche un portachiavi.

Attraverso il gioco sarà possibile rivivere le ambientazioni tumultuose della storia italiana degli anni ’20, la narrazione è puramente di fantasia ma è intessuta anche con elementi reali che hanno caratterizzato davvero la storia del nostro paese. Non ci resta che aspettare ulteriori news al riguardo, nel frattempo lo sapevate che è stato pubblicato un nuovo video gameplay per Monster Hunter Rise Sunbreak?