Warhammer 40.000 Space Marine 2: ecco il nuovo video diario di sviluppo

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha ottenuto un nuovo diario di sviluppo per gentile concessione dell’editore Focus Entertainment e dello sviluppatore Saber Interactive. Il diario degli sviluppatori vede la partecipazione del direttore creativo Tim Willits e del direttore creativo Oliver Hollis-Leick, insieme a Clive Standen, che dà voce al protagonista degli Space Marine, il Capitano Titus.

Il diario di sviluppo, intitolato Foundations of War, racconta come Saber Interactive spera di portare in vita l’ambientazione di Warhammer 40.000 nel sequel del classico Space Marine. Secondo il diario, lo studio si sta concentrando sulla fedeltà all’ambientazione.

Il titolo è stato rivelato ai The Game Awards 2021, tuttavia non è ancora stata annunciata una data di uscita per il gioco. Considerando che altri giochi di Warhammer, come Darktide, sono previsti per il 2022, l’assenza di una data di uscita per Space Marine 2 significa probabilmente che il gioco è ancora lontano dall’uscita.

Quando sarà lanciato, Warhammer 40,000: Space Marine 2 uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X/S.