Steam Deck: rinviata la Docking Station

In questo momento è difficile mettere le mani su quasi tutto l’hardware, ma questo vale anche per lo Steam Deck. Sembra che ciò si estenda anche agli accessori legati al dispositivo portatile. Quando lo Steam Deck è stato presentato per la prima volta l’anno scorso, Valve ha confermato che una docking station sarebbe stata lanciata qualche tempo dopo il dispositivo stesso, consentendo agli utenti di collegarlo e utilizzarlo con schermi più grandi.

Previste per essere disponibili poco dopo il lancio di Steam Deck, le docking station non sono ancora state lanciate e sembra che l’attesa sia ancora più lunga. In un aggiornamento pubblicato su Steam, Valve ha recentemente annunciato che la docking station Steam Deck è stata ritardata a causa di una carenza di componenti e della chiusura forzata degli impianti di produzione.

Quando è previsto il lancio della docking station? Non è dato saperlo, ma Valve afferma che avrà maggiori informazioni da condividere non appena saprà di più su come stanno andando le cose dietro le quinte. Non si sa molto della docking station, anche se non bisogna aspettarsi un’esperienza troppo simile a quella di Nintendo Switch. In altre parole, quando si gioca con Steam Deck agganciato, non ci si deve aspettare un aumento delle prestazioni.