l’Ubisoft Forward non è previsto a giugno

La serie di showcase di questo mese promette alcune grandi rivelazioni. Tuttavia, un editore che non terrà un evento digitale a giugno è Ubisoft. In una recente dichiarazione rilasciata ad Axios, un rappresentante della società ha affermato che non terrà un altro showcase fino alla “fine di quest’anno”.

L’insider Tom Henderson aveva precedentemente riferito che la società aveva in serbo diversi annunci importanti, da Assassin’s Creed Rift e un sequel di Immortals Fenyx Rising a un Prince of Persia 2.5D. Anche Skull & Bones, che ha visto trapelare un filmato dal suo test chiuso, ha anticipato alcuni nuovi dettagli, dove il gioco è stato recentemente classificato in Corea del Sud. I nuovi giochi potrebbero essere annunciati durante altri eventi come l’Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno.

Il Summer Game Fest prenderà il via il 9 giugno e Ubisoft potrebbe essere uno dei suoi partner, anche se non è presente nell’elenco attuale.