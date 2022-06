Madden NFL 23: svelato il nuovo sistema di gioco “FieldSENSE”

Dopo il #MaddenDay, che ha celebrato l’allenatore John Madden e il suo ritorno sulla copertina di EA SPORTS Madden NFL per la prima volta in oltre due decenni, Electronic Arts ha rivelato oggi le nuovissime caratteristiche di gioco che saranno presenti in Madden NFL 23 al lancio del gioco il 19 agosto in tutto il mondo. Madden NFL 23 offre un’autentica esperienza di simulazione di football americano 11v11. Grazie all’impatto rivoluzionario del FieldSENSE Gameplay System, una nuova base per un gioco coerente e ultra-realistico, disponibile solo nelle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S, i giocatori avranno un maggiore controllo in tutte le posizioni e in ogni parte di Madden NFL 23.

Grazie a nuove tecnologie e meccaniche, FieldSENSE offre un flusso di gioco con risultati realistici sul campo. FieldSENSE sfrutta la tecnologia di ramificazione delle animazioni per consentire di colpire tutto, che ridefinisce le interazioni fisiche durante il gioco permettendo ai giocatori di lottare per ogni centimetro e di cambiare l’esito dei tackle, sia a mezz’aria che a terra. Il gioco offre anche nuove meccaniche come i tagli a 360, che permettono ai giocatori di cambiare direzione in un attimo mentre controllano i portatori di palla, e i passaggi basati sull’abilità, un nuovo modo di passare che offre ai giocatori il massimo controllo per posizionare la palla esattamente dove vogliono, con la potenza che desiderano.

Aaron McHardy, produttore esecutivo di Madden NFL Gameplay, ha dichirato:

Coach Madden ha vissuto e respirato il football americano e il suo impegno per l’autenticità è al centro di EA SPORTS. Coach Madden aveva una visione per la simulazione di football americano 11v11 più realistica possibile e con FieldSENSE il gioco è più autentico quest’anno e oltre. Non vediamo l’ora che i nostri fan sentano il controllo che hanno in Madden NFL 23, le nuove caratteristiche che abbiamo costruito con FieldSENSE mettono nelle loro mani il potere di fare grandi giocate in tutto il campo.

Indipendentemente dalla modalità, FieldSENSE cambia il gameplay di Madden NFL 23, dando ai giocatori il controllo di mostrare le loro abilità sui bastoni e di diventare dei veri e propri cambi di gioco sul campo. Insieme a una moltitudine di miglioramenti ai sistemi di gioco principali, che migliorano i fondamentali del football americano come la copertura a zona, la velocità di passaggio e il contenimento dei quarterback mobili, Madden NFL 23 raggiunge un nuovo livello di equilibrio di gioco.

Anche la presentazione del gioco viene potenziata con nuovi tipi di corpo dei giocatori, equipaggiamenti e immagini ricostruiti da zero utilizzando per la prima volta le scansioni di tutto il corpo dei giocatori NFL e degli equipaggiamenti del giorno della partita. Centinaia di nuove sembianze di giocatori e allenatori sono state scansionate per il lancio e ne arriveranno altre nel corso della stagione. Inoltre, le nuove telecamere 4K per il touchdown dei giocatori, che riproducono le ultime trasmissioni della NFL, garantiscono un realismo senza precedenti.

Il volto della Franchise: La Lega torna con una maggiore attenzione alla costruzione di una carriera leggendaria nella NFL in cinque posizioni di abilità, tra cui per la prima volta il cornerback, e con l’obiettivo di entrare nell’ambito Madden NFL 99 Club. FieldSENSE introduce meccaniche specifiche per i giocatori in tutto il gioco e, poiché The League è una modalità con giocatori bloccati, indipendentemente dalla posizione scelta in Face of the Franchise, ci sono nuove meccaniche da padroneggiare. Le nuove aggiunte alla modalità Franchise includono le richieste dei giocatori più esigenti, come i nuovi miglioramenti alla Free Agency e ai contratti, i miglioramenti allo scouting e gli aggiornamenti all’Hub e alla logica degli scambi, mettendo i giocatori al posto del proprietario per decidere le decisioni dal front office. La costruzione semplificata della squadra e le convenienti competizioni di Madden Ultimate Team consentono ai fan di assemblare il più potente roster di stelle attuali e leggende della NFL.

Madden NFL 23 è sviluppato a Orlando, in Florida, e a Madrid, in Spagna, da EA Tiburon e sarà disponibile in tutto il mondo il 19 agosto per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC tramite EA app per Windows, Origin, Steam ed Epic Games Store.