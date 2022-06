Oggi arriveranno notizie su Dragon Age 4?

Il prossimo Dragon Age di BioWare non ha ricevuto un nuovo trailer dai The Game Awards 2020, anche se ha subito diversi cambiamenti. Il GM di BioWare, Gary McKay, ha rivelato lo scorso febbraio che il gioco era in piena fase di produzione e che sarebbero arrivate ulteriori novità nel corso dell’anno. E a quanto pare queste novità sono in arrivo oggi.

In un tweet recente, l’insider Tom Henderson ha twittato una GIF di un drago sputafuoco con la scritta “Dreadwolf”. Il tweet è stato seguito da una GIF di Matt Damon di Salvate il soldato Ryan che invecchia fino a diventare un uomo anziano. È tutto un po’ criptico, ma alla fine Henderson ha detto: “Odio prendere in giro… Ma a volte devo farlo.

“Combinate le GIF. Non aspettatevi nulla di ‘enorme’ di per sé, ma un annuncio è imminente”. Qual è il significato del maiuscolo “EA”? Il prossimo Dragon Age sarà in accesso anticipato? Verranno finalmente rivelati il nome ufficiale e le piattaforme? C’è stato un ritardo, nonostante le notizie che parlano di un gioco in “ottima forma” e di un’uscita prevista per la fine del 2023?

Per ulteriori dettagli, se effettivamente arriveranno, dovremo aspettare la giornata di oggi alle 19:00 italiane. Nel frattempo, rimanete sintonizzati.