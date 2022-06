Inkbound: annunciato il gioco per PC

Shiny Shoe, lo sviluppatore con sede a San Francisco responsabile di Monster Train, ha annunciato il suo ultimo progetto, Inkbound. Il nuovo gioco dello studio è un colorato gioco di ruolo di strategia/tattica/roguelike, e contiene anche del DNA di action-RPG, probabilmente ricordando a prima vista la serie di Torchlight. In un mondo in cui qualsiasi cosa scritta con l’inchiostro può diventare reale, Inkbound si svolge in The Atheneum, un luogo che contiene ogni storia mai scritta. Inkbound si concentra sul gameplay cooperativo e sull’avventura generata proceduralmente, ed è un gioco solo online (sebbene possa essere giocato da solo). Shiny Shoe promette continui aggiornamenti del gioco, nessuno dei quali sarà bloccato dietro un paywall.

Parte del gameplay principale è avere il controllo diretto su ciò che sta accadendo. Come dice Shiny Shoe, riguardo al loro ultimo titolo:

“Invece di inviare unità a fare il tuo lavoro sporco, prendi il controllo diretto del tuo eroico Raccoglitore, potenziando i loro attacchi, equipaggiamento e altro ad ogni corsa. Inkbound non è un gioco di carte, tuttavia, come Monster Train stai creando e aggiornando una build per cambiare il modo in cui ti impegni con ogni corsa roguelike”, ha affermato Andrew Krausnick, direttore creativo di Shiny Shoe.

Il gioco uscirà prossimo anno, e uscirà in Early Access su Steam.