The Sims 4: svelato il game pack dei lupi mannari

Su The Sims 4 sta per arrivare un aggiornamento davvero bizzarro. Infatti, i ragazzi di Maxis hanno intenzione di portare la licantropia all’interno del titolo, nell’update Game Pack Lupi Mannari, il quale non tarderà ad arrivare. La descrizione del video rilasciato oggi cita quanto segue:

“Trasformati e approfitta (o liberati) della tua natura animalesca con The Sims 4 Lupi Mannari Game Pack, in uscita il 16 giugno alle 19:00 CEST. Prenota oggi stesso! Che genere di lupo vuoi essere? Che ti senta più un lupo solitario, un membro del branco o un alfa, è solo una parte della tua identità mannara. Prova i nuovi temperamenti e le capacità, lasciati influenzare dalle fasi lunari e vivi momenti tipici della vita dei lupi mentre esplori la cittadina (mica tanto) abbandonata di Moonwood Mill e ti addentri nella storia dei licantropi. Disponibile il 16 giugno alle 19:00 CET su PC/Mac tramite Origin, Steam, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4 e PlayStation5.”

Dopo l’ultimo aggiornamento dei pronomi personalizzabili, The Sims 4 sta aggiornando il gioco con grande costanza, e si vede che hanno intenzione a tenerlo vivo il più a lungo possibile, specialmente dopo quasi dieci anni di vita del gioco. Bisogna rendere atto a Maxis per il loro costante impegno.