Jurassic World Evolution 2: scoperte nuove specie

Con l’espansione di Jurassic World Evolution 2, ovvero Dominion Biosyn Expansion proprio dietro l’angolo, Frontier Developments ha iniziato a delineare i prossimi nuovi dinosauri che verranno introdotti, ispirandosi all’ultimo film della saga. In un nuovo video, infatti, viene mostrato il Pyroraptor, un “dinosauro che ha vissuto nel tardo Cretaceo” con piume rosse, e nel video qui di seguito potrete vederlo mentre si ambienta nella zona. Il Pyroraptor possiede arti anteriori ben sviluppati e artigli curvi, che usa come armi e come strumenti di caccia. È anche un’animale sociale verso i suoi simili, proprio come il Velociraptor, il suo lontano cugino, quindi consigliano di circondarlo con altri del suo genere. In caso contrario, potrebbe scappare e causare il caos (soprattutto perché sono carnivori). Inoltre, non vanno d’accordo con altri carnivori, quindi è meglio assicurarsi che nessun altro interrompa il loro spazio. Oltre alle prede da cacciare e all’acqua potabile, i Pyroraptor hanno anche bisogno di spazi aperti per vagare. Jurassic World Evolution 2 Dominion Biosyn Expansion uscirà il 14 giugno per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Altri nuovi dinosauri includono Therizinosaurus, Dimetrodon e Quetzalcoatlus insieme a nuove varianti nel Dreadnoughtus e Giganotosaurus. Restate sintonizzati per maggiori dettagli nel frattempo.