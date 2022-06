Cartoons on The Bay entra nel vivo con il concerto di Emanuela Pacotto e Giorgio Vanni, e la mostra dedicata a Carlos Grangel

Cartoons On The Bay è entrata nel vivo con spettacoli in piazza e nelle sale cinematrografiche. Piazza della Rinascita si trasforma nel palcoscenico a cielo aperto per un doppio concerto con Emanuela Pacotto e Giorgio Vanni, due voci di tante sigle di cartoni animati, noti sia ai bambini che ai più grandi. Lo spettacolo, dal nome iDOL, si terrà dalle 18:00 alle 19:30 di oggi 2 giugno.



In piazza anche Masha e Orso e i Puffi oltre a un’esibizione spettacolare per scatenare la fantasia con il Rainbow Kids show videogiochi e cosplay.

Emanuela Pacotto ha dichiarato:

”Quando presto la voce a questi meravigliosi personaggi mi diverto come una bambina. Faccio questo lavoro da tantissimi anni ma lo faccio sempre con un entusiasmo incredibile. Questi miei personaggi mi hanno dato la possibilità di vivere mille avventure e di creare un bellissimo rapporto con il pubblico che mi segue, che va dai più piccoli ai più grandi”.

Per gli appassionati dell’arte del film di animazione La Fabbrica delle Idee propone la mostra antologica dedicata al Maestro Carlos Grangel, il papà di Emily, la sposa cadavere che ha deciso, per l’occasione, di passeggiare leggera sulle acque cristalline dell’Adriatico.

“Ho deciso di rappresentarla come una Madonna, una Madonna interamente blu in onore dell’Italia che è un Paese dove torno ogni anno e che amo moltissimo”.

Dalla sua matita sono nati anche Balto, Hotel Transylvania, Kung fu Panda, Madagascar e tanti altri, lungo un percorso di venticinque anni che celebrano la sua arte e che ha segnato in modo indelebile la storia dei più grandi film d’animazione dei giorni nostri.

Fino a tardo pomeriggio sarà possibile immergersi in un percorso multimediale dedicato alla serie animata-evento Arcane, nata da una costola dell’universo di League of Legends e infine, per gli amanti dello sport, Piazza Salotto diventa un vero e proprio palazzetto a cielo aperto dove giocare a pallavolo e provare tutte le discipline sportive legate a questo sport e dedicate a bambini e ragazzi di ogni età.

Nel sito ufficiale, potete vedere il programma completo di questa 26esima edizione del Cartoons on the Bay, che si terrà fino al 5 giugno.