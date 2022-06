Surviving the Aftermath: svelato DLC New Alliances

Il publisher Paradox Interactive e gli sviluppatori di Iceflake Studios hanno annunciato New Alliances, DLC dello strategico Surviving the Aftermath. Per l’occasione è stato fatto uscire anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il nuovo contenuto sarà disponibile su PC (Steam e Epic Games Store) dal 16 giugno.

Questa la descrizione del DLC:

Puoi essere tu a capo delle società sopravvissute in Surviving the Aftermath: New Alliances.

Il futuro dell’umanità è nelle tue mani: sorgono nuovi insediamenti (e, con essi, nuovi nemici), e quello che era solo un ricordo della civiltà può diventare reale. Trova alleati e insieme combattete i vostri nemici, fino a unire le terre desolate!

Caratteristiche chiave

L’unione fa la forza: incontra società eterogenee e soddisfane le richieste per guadagnare la loro lealtà e migliorare la tua colonia con più di 12 nuovi edifici.

Le interazioni positive con le altre società aumentano la tua reputazione ma, se fallisci nel soddisfare le loro aspettative, si uniranno al tuo nuovo rivale, che otterrà un maggiore controllo sulle terre desolate.

Nuovi nemici su una mappa del mondo dinamica: nelle terre desolate si aggirano banditi e bestie che ti costringono a proteggere il tuo insediamento e quelli degli alleati. I gruppi di banditi terrorizzano i sopravvissuti e conquistano luoghi chiave, quindi assicurati di difendere e sostenere le altre società commerciando e costruendo nuovi edifici, quando possibile. Grazie a un’interfaccia utente ampliata, potrai gestire ogni passo verso l’unificazione delle terre desolate.

Missioni segrete: dare forma a un nuovo mondo non è facile. E, anche se la collaborazione è fondamentale, i leader possono influenzare le società in modi più… sottili. Sabotaggio, furto, spionaggio e persino propaganda diventeranno strumenti indispensabili del tuo arsenale, e le abilità degli specialisti avranno peso sulle probabilità di successo di una missione. Fai attenzione alle conseguenze, però: il fallimento ridurrà la tua reputazione e conferirà più controllo al tuo rivale. Potrebbe persino indurre le società che avevi inquadrato come obiettivo a vendicarsi.

Qui sotto potete vedere il trailer di New Alliances.