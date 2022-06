Fortnite: teaser trailer per l’evento Collisione

Fra un paio di giorni arriverà in Fortnite l’evento finale del Capitolo 3 di Stagione 2, “Collisione”, e per questo sui canali social del battle royale di Epic è stato pubblicato un breve teaser traier, che potete vedere in fondo alla notizia. L’even

Come scritto nel sito ufficiale, “COLLISIONE” si svolgerà il 4 giugno alle 22:00 ora italiana ed è un evento di gioco non ripetibile. I replay non saranno infatti disponibili. La playlist sarà arrivata 30 minuti prima dell’ora di inizio, per consentire ai giocatori di prepararsi

Tutti coloro che effettueranno l’accesso il 4 giugno a partire dalle 14:00 ora italiana riceveranno una schermata di caricamento e un brano per lobby esclusivi. Inoltre, nei giorni che precedono la “COLLISIONE”, potete fare un salto al Negozio oggetti e provare i costumi Squadra armi Mecha, o scoprire le novità di giugno per la Crew di Fortnite.

Potete vedere il teaser trailer qui sotto.