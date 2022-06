Call of Duty Modern Warfare II: teaser “Ultimate Team”, reveal l’8 giugno

Activision ha appena pubblicato il teaser trailer, dal titolo “Ultimate Team” (“Il team perfetto” nella versione italiana), di Call of Duty Modern Warfare II, breve filmato di un minuto che sottolinea di come la migliore delle armi sia il team, e che fa sapere che il reveal ufficiale del gioco ci sarà l’8 giugno, proprio come era stato anticipato dai precedenti leak a metà mese.

Il reveal ci sarà alle 19:00 ora italiana.

La scorsa settima era stata oltretutto ufficializzata la data d’uscita, per il 28 ottobre 2022, che era stata accompagnata da questa descrizione:

“La Task Force 141 fa il suo enorme ritorno con una squadra globale di veterani iconici, questi operatori includono il capitano John Price, Simon ‘Ghost’ Riley, John ‘Soap’ MacTavish, Kyle ‘Gaz’ Garrick e il colonnello delle forze speciali messicane Alejandro Vargas,”

Non ci resta dunque che attendere l’8 giugno per vedere il reveal ufficiale di Call of Duty Modern Warfare II