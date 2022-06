Mind Over Magic: annuncio del titolo in cui gestire la propria scuola di magia

Klei Entertainment (noto per la serie Don’t Starve) e lo studio si sviluppo Sparkypants hanno annunciato Mind Over Magic, un titolo in cui creare e gestire la propria scuola di magia. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco non ha ancora una data d’uscita, ma arriverà su PC, via Steam.

Questa la descrizione, proprio attraverso la pagina sulla piattaforma Valve:

Mind Over Magic è un gioco di simulazione sviluppato da Sparkypants e pubblicato da Klei Publishing.

Progettate, costruite e gestite la vostra scuola di magia per esplorare ciò che si nasconde sottoterra. Studiate gli arcani perduti, coltivate piante esotiche, preparate pozioni e allevate servitori non morti: solo voi potete preparare i vostri fragili studenti a sfruttare la loro “Mind Over Magic”.

Caratteristiche;

Progettate, costruite e gestite ogni dettaglio della vostra scuola di magia ideale, dalle mura ai programmi di studio, fino alle difese soprannaturali.

Gestite la vita quotidiana mentre insegnate e proteggete nuovi maghi volatili.

Studiate gli arcani perduti, coltivate piante esotiche, preparate pozioni e allevate servitori non morti.

Inviate i vostri diplomati a combattere contro creature mortali e a trovare artefatti mistici nei sotterranei.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.