Lo State of Play inizia con un annuncio molto atteso: si vociferava da tempo, ed ora è ufficiale: il Remake di Resident Evil 4 arriverà su PlayStation 5 il 24 marzo 2023. Sono in sviluppo anche contenuti relativi alla versione per PSVR 2.

Il filmato, che potete vedere qui sotto, mostra Leon S.Kennedy mentre si addentra nel villaggio di El Pueblo.