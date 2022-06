Durante l’evento PlayStation State of Play tenutosi questa sera, Sony ha mostrato diversi trailer di titoli in arrivo per VR2, tra cui una riproposizione dei più recenti videogiochi di Capcom.

Il titolo in questione è Resident Evil Village, l’ottavo capitolo arrivato su console e PC nella prima metà del 2021 e candidato a GOTY di quello stesso anno. Nessuna data d’uscita è stata attualmente comunicata.