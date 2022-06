Durante lo State of Play di oggi, è stato mostrato The Walking Dead Saints and Sinners Retribution con nuove scene di gameplay, in cui abbiamo un’occhiata più da vicino sulla città infestata da zombie della saga di The Walking Dead. Il gioco sembra in sviluppo, ma sta andando molto bene, e siamo contenti che i ragazzi di Skydance Interactive si stanno impegnando duramente nella sua realizzazione. Vi ricordiamo che The Walking Dead Saints and Sinners Retribution uscirà quest’anno il 2022.