Stray: abbiamo una data di uscita ufficiale

Il gatto più richiesto del mondo del videogioco è tornato in Stray, e il titolo è stato nuovamente presentato durante lo State of Play del 2 giugno, in cui abbiamo finalmente nuove ed esclusive scene di gameplay. Ambientata in una città cibernetica piena di elementi che ricordano la corruzione, Stray vi vedrà nei panni di un coraggioso gatto alla ricerca della propria casa; il viaggio sarà faticoso e difficile, ma sicuramente riuscirete a usare l’ingegno e le abilità del vostro avatar felino per superare ogni ostacolo. Inoltre, i ragazzi di BlueTwelve Studio hanno svelato la data di uscita: il 19 luglio 2022, quindi correte a prenotare il titolo.