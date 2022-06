Il gioco horror di sopravvivenza in terza persona la cui uscita doveva avvenire nel corso del 2022 ha finalmente una data di uscita, la quale viene svelata durante lo State Of Play di Sony. Nel breve filmato mostrato è possibile vedere già chiaramente le atmosfere cupe che avevano attirato i fan sin dai primi frame rivelati tempo fa. Il rilascio è fissato per il prossimo 2 dicembre.