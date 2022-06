Dragon Ball Xenoverse 2: Dyspo si mostra in un trailer

Risale a pochissimi giorni fa la notizia dell’entrata in scena, tramite DLC , di Dyspo in Dragon Ball Xenoverse 2; ed oggi, finalmente, Bandai Namco e Dimps ( editore e sviluppatore) rilasciano un trailer dedicato che ci mostra le caratteristiche del personaggio in arrivo. Dyspo si unirà al gioco attraverso il pacchetto “Awakened Warrior”, in uscita questa estate.

Importante sottolineare che il trailer in questione (che vi lasciamo in fondo a questo articolo) permette non solo di dare uno sguardo al sopra citato personaggio, ma fornisce anche una finestra attraverso la quale è possibile percepire alcuni dei contenuti aggiuntivi che erano stati annunciati qualche giorno fa.

Tramite la panoramica del gioco sul sito ufficiale, infatti, si era parlato anche dell’implemento di combattimenti contro nuovi boss e di una città hub 7 volte più grande rispetto all’originale; dando una rapida occhiata al trailer è evidentemente che tali promesse non siano state disattese. Ovviamente per avere l’opinione completa sul DLC si dovrà aspettare la sua uscita effettiva; vi ricordiamo che Dragon Ball Xenoverse 2 è ora disponibile per PlayStation 4 , Xbox One , Switch , PC tramite Steam e Stadia .